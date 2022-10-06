Бивол встретился с легендой НБА Шакилом О’Нилом. Фото

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе российский боксёр Дмитрий Бивол разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как встретился в Абу-Даби (ОАЭ) с четырёхкратным чемпионом НБА, а ныне телеэкспертом Шакилом О’Нилом.



«Здорово и с размахом провёл время в Абу-Даби», — подписал фотографию с О’Нилом Бивол.

Фото: Из личного архива Дмитрия Бивола

Фото: Из личного архива Дмитрия Бивола

Напомним, в последнем бою Бивол встречался с авторитетным мексиканским боксёром Саулем Альваресом. Их поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере.



О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: