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Бивол встретился с легендой НБА Шакилом О’Нилом. Фото

Бивол встретился с легендой НБА Шакилом О’Нилом. Фото
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе российский боксёр Дмитрий Бивол разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как встретился в Абу-Даби (ОАЭ) с четырёхкратным чемпионом НБА, а ныне телеэкспертом Шакилом О’Нилом.

«Здорово и с размахом провёл время в Абу-Даби», — подписал фотографию с О’Нилом Бивол.

Фото: Из личного архива Дмитрия Бивола

Фото: Из личного архива Дмитрия Бивола

Напомним, в последнем бою Бивол встречался с авторитетным мексиканским боксёром Саулем Альваресом. Их поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

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