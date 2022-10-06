Илич — о бое с Исмаиловым: пришло время отправить его на пенсию обратно

Сербский боец Александр Илич высказался о предстоящем боксёрском поединке с россиянином Магомедом Исмаиловым. Он состоится завтра, 7 октября.



«Самое интересное: несмотря на то, что Мага говорил на пресс-конференции, это был их выбор, это было их предложение – устроить боксёрский матч. Потому что они боятся моего главного оружия – ударов ногами. А так я готов драться по любым правилам, главное – заплатите мне. Будь то на голых кулаках на парковке, будь то борцовский матч, я готов на всё. Главное – платите.



Да, возможно, он выглядит мощнее, чем я, но люди не понимают одну важную вещь: он борец, а я ударник. Если ты выглядишь мощным, это не значит, что твои удары сильнее, поэтому посмотрим, как случится. Всегда есть слишком много нюансов, поэтому сложно предсказать, но я постараюсь это сделать. Я не буду пытаться нокаутировать его в первом раунде, я буду пытаться перебоксировать его на протяжении всех раундов и каждой минуты и нокаутировать его в шестом.



Ничего не буду ему передавать, всё в пятницу увидите. Вы должны понимать: он старый человек, он только ушёл на пенсию, потом увидел мой нокаут со Шлеменко и решил, что вот, я вернусь с пенсии. Так пришло время отправить его на пенсию обратно», — приводит слова Илича РЕН ТВ со ссылкой на «Известия».

Мага Исмаилов бросает вызов Иличу после боя со Шлеменко: