Ковалёв назвал сильные стороны Бетербиева и Бивола, рассказав, чей IQ выше

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский ветеран Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) высказался о возможном бое между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
«В первую очередь я хочу обоих поздравить с тем, что пояса у россиян. Что Артур, что Дима — оба красавцы. Артур, получается, повторил мой успех — три пояса. Дима — красавец, победил Канело. Но Канело чересчур в себя поверил. Это должно было когда-то случиться. Кто из них выиграет, это, конечно, интересный вопрос. Артур физически очень сильный. С Димой я не работал. У него боксёрский IQ, наверно, выше, чем у Артура. Но у Артура физика. То есть он вообще никогда не устаёт. Такое впечатление — будет 20 раундов, он и 20 будет боксировать. Кто из них выиграет, покажет ринг. И будет ли этот бой, тоже вопрос», — сказал Ковалёв в интервью на канале BoxingTV в YouTube.
Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:
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