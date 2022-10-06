Финские и шведские боксёры будут бойкотировать турниры с участием россиян и белорусов

Президент боксёрской ассоциации Швеции Пер-Аксель Шехольм отреагировал на решение совета директоров Международной ассоциации бокса (IBA) допустить боксёров из Российской Федерации и Беларуси к международным соревнованиям, заявив, что не поддерживает этот шаг.



«Это совершенно неприемлемо. Одна группа лиц выступает за демократию, другая —не заботится о демократии и идёт своим путём. Мы не можем участвовать в соревнованиях, куда будут допущены российские и белорусские боксёры. И, насколько я понимаю, Испании тоже не будет, и большая часть Западной Европы против этого», — приводит слова Шехольма SVT.

Кроме того, на официальном сайте ассоциации бокса Финляндии также говорится, что боксёры из этой страны будут бойкотировать турниры с участием россиян и белорусов.