Арум назвал примерные сроки возможного боя Усик — Фьюри

Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), настроен оптимистично по поводу шансов организовать поединок между его клиентом и украинцем Александром Усиком.



«Я практически ежедневно поддерживаю связь с Эгисом Климасом, менеджером Усика, к тому же он является менеджером бойцов, с которыми мы также работаем. Я слежу за ситуацией. Климас работает над этим. Так что всё может быть устроено в последнюю неделю февраля или первую неделю марта. Это устроило бы нас всех», — приводит слова Арума Sky Sports.



Ранее Арум объяснил проблемы в переговорах с двукратным чемпионом дивизиона Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: