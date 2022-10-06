Флойд Мейвезер подарил бывшей девушке авто за £ 160 000

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях и член Зала славы легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший сделал роскошный подарок своей бывшей девушке Галлиен Набиле на день её рождения. В качестве презента Флойд вручил ей автомобиль Maybach стоимостью £ 160 000. Об этом информирует The Sun.
Мейвезер и Галлиен встречались в 2019 году, однако затем расстались, и Флойд закрутил роман с Анной Монро. Но долго их отношения не продлились, так как Монро узнала, что легендарный боксёр был замечен гуляющим в обнимку с Галлиен.
Флойд Мейвезер не участвует в боксёрских поединках с момента своего перекрёстного боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он добыл победу в 10-м раунде. После этого Флойд принимал участие в выставочных боях.
Super Rizin. Флойд Мейвезер vs Микуру Асакура:
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