Флойд Мейвезер подарил бывшей девушке авто за £ 160 000

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях и член Зала славы легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший сделал роскошный подарок своей бывшей девушке Галлиен Набиле на день её рождения. В качестве презента Флойд вручил ей автомобиль Maybach стоимостью £ 160 000. Об этом информирует The Sun.



Мейвезер и Галлиен встречались в 2019 году, однако затем расстались, и Флойд закрутил роман с Анной Монро. Но долго их отношения не продлились, так как Монро узнала, что легендарный боксёр был замечен гуляющим в обнимку с Галлиен.



Флойд Мейвезер не участвует в боксёрских поединках с момента своего перекрёстного боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он добыл победу в 10-м раунде. После этого Флойд принимал участие в выставочных боях.

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