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Исмаилову разбили о голову бутылку во время взвешивания перед боем с Иличем. Видео

Исмаилову разбили о голову бутылку во время взвешивания перед боем с Иличем. Видео
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Сегодня, 7 октября, в Москве состоится турнир промоушена Pravda Boxing, в главном событии которого поединок проведут российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Александр Илич, представляющий Сербию. Бой будет проходить по правилам бокса. Ранее прошла официальная процедура взвешивания участников противостояния, в ходе которой секундант Исмаилова Вагаб Вагабов разбил в шутку о его голову бутылку. Магомед никак не пострадал.

Момент с бутылкой начинается с 2:00:

Видео доступно на канале Meta MMA в YouTube.

Напомним, в прямом эфире бой Исмаилова и Илича покажет телеканал «РЕН ТВ». Вечер бокса начнётся в 19:00 мск. Трансляция главного поединка стартует ориентировочно в 22:50 мск. Турнир примет арена Большого Московского цирка на Проспекте Вернадского.

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