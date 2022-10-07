Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок России по ММА. Финалы
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт отреагировал на обвинения в применении стероидов после демонстрации голого торса

Дана Уайт отреагировал на обвинения в применении стероидов после демонстрации голого торса
Комментарии

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт отреагировал на обвинения в свой адрес после публикации фотографии, на которой изображена его актуальная физическая форма. Не так давно 53-летний Дана поделился снимком, на котором он стоит с голым торсом. Некоторые посчитали, что добиться таких отличных физических кондиций без употребления запрещённых веществ в его возрасте просто невозможно.

«Придурку, который говорил о стероидах, уже нельзя помочь — такой уж он человек. На самом деле система здравоохранения просто невероятна, и это она изменила мою жизнь», — написал Уайт в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Даны Уайта

Ранее бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста отреагировал на идею провести бой между Уайтом и Фрэнсисом Нганну.

Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов наличными:

«Большинство промоутеров – подонки». UFC не пустила зрителей на турнир из-за Цукерберга «Большинство промоутеров – подонки». UFC не пустила зрителей на турнир из-за Цукерберга
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022