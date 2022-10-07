Дана Уайт отреагировал на обвинения в применении стероидов после демонстрации голого торса

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт отреагировал на обвинения в свой адрес после публикации фотографии, на которой изображена его актуальная физическая форма. Не так давно 53-летний Дана поделился снимком, на котором он стоит с голым торсом. Некоторые посчитали, что добиться таких отличных физических кондиций без употребления запрещённых веществ в его возрасте просто невозможно.

«Придурку, который говорил о стероидах, уже нельзя помочь — такой уж он человек. На самом деле система здравоохранения просто невероятна, и это она изменила мою жизнь», — написал Уайт в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Даны Уайта

Ранее бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста отреагировал на идею провести бой между Уайтом и Фрэнсисом Нганну.

Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов наличными: