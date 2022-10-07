Вагабов высказался после того, как разбил бутылку о голову Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов рассказал, почему разбил бутылку о голову Магомеда Исмаилова. Инцидент случился во время битвы взглядов между Исмаиловым и его соперником, сербом Александром Иличем.

«Да он такой ходит с утра вялый. Я говорю: «В себя приди». Он что-то меня не слышал. Ну, надеюсь, бутылка разбудила его», — приводит слова Вагабова «Известия».



Напомним, бой Исмаилова и Илича состоится сегодня, 7 октября. Поединок пройдёт по правилам бокса. Вес Исмаилова — 90,75 килограмма, Илич показал на весах 90,05 кг. В прямом эфире бой Исмаилова и Илича покажет телеканал «РЕН ТВ». Вечер бокса начнётся в 19:00 мск. Трансляция главного поединка стартует ориентировочно в 22:50 мск.

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