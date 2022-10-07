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Александр Емельяненко показал, как за минуту заработать 5000 рублей. Видео

Александр Емельяненко показал, как за минуту заработать 5000 рублей. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил шуточный пост в своих социальных сетях, показав, как можно заработать 5000 рублей за минуту. На видео Александр заявил, что сможет выпить стакан воды, не касаясь шапки. В итоге у него это получилось.

Александр Емельяненко показал, как за минуту заработать 5000 рублей:

Напомним, последний поединок Емельяненко провёл с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние проходило в рамках боксёрского поединка и завершилось в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Александр рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок. Недавно стало известно, что следующий бой Емельяненко проведёт с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Схватка должна состояться 6 ноября.

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