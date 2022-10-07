Дмитрий Песков отреагировал на решение IBA по российским и белорусским боксёрам
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на решение совета директоров Международной ассоциации бокса (IBA) допустить боксёров из Российской Федерации и Беларуси к международным соревнованиям.
«Безусловно, это очень важная и позитивная новость. Мы видим, что пока это очень редкий пример …>. Это не повод успокаиваться, это дополнительный импульс для наших спортивных властей… Наш спорт высших достижений может и должен выступать на международных соревнованиях», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».
Напомним, ранее в боксёрских ассоциациях Швеции и Финляндии заявили, что их боксёры будут бойкотировать турниры, на которых выступят спортсмены из России и Беларуси.
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