Дрозд высказался о решении финских и шведских боксёров бойкотировать турниры с россиянами

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал решение боксёрских ассоциаций Швеции и Финляндии бойкотировать турниры, на которых выступят российские и белорусские спортсмены.
«Поведение Швеции и Финляндии можно расценивать как провокацию. Им, наоборот, нужно посмотреть в сторону дружбы. Прямо скажем, до всех политических моментов, которые случились в мире, все дружили, общались и не было никогда таких проблем и таких претензий. Поэтому это всё задуманная история, и всё это выглядит некрасиво со стороны других стран. Это действительно выглядит как провокация. Они подливают масла в огонь и без того в накалённую ситуацию. Этого делать не следует. Думаю, что решение, которое было принято международной федерацией бокса — не спонтанное. Я уверен, что Умар Назарович коллегиально принял это решение. Не думаю, что все страны будут следовать такому не очень красивому и не спортивному примеру», — приводит слова Дрозда «РБК-Спорт».
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