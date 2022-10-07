Александр Емельяненко поздравил Владимира Путина с днём рождения. Видео

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения.



«Владимир Владимирович, я поздравляю вас с днём рождения. И желаю вам, чтобы вы всех своих соперников, недоброжелателей, как в дзюдо, бросали на иппон и одерживали чистую победу. С днём рождения», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Напомним, последний поединок Емельяненко провёл с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние было боксёрским поединком и завершилось в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Александр рухнул на настил, и рефери принял решение остановить бой. Недавно стало известно, что следующий бой Емельяненко проведёт с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Схватка должна состояться 6 ноября.