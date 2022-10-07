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Фёдор Емельяненко: я не получал предложений от лиги Хабиба

Фёдор Емельяненко: я не получал предложений от лиги Хабиба
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Звёздный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко сообщил, что не получал предложений от других промоушенов.

Не было предложений ни от лиги Хабиба, ни от какой-либо другой организации. У меня контракт с Bellator и никаких других предложений мне не поступало. Безусловно, предстоящий бой станет моим финальным поединком. Хочется подготовиться максимально хорошо и, конечно, победить, а там как Бог даст", — приводит слова Фёдора Емельяненко Metaratings.

На счету Фёдора Емельяненко 47 поединков, в которых он одержал 40 побед. В шести случаях российский боец потерпел поражение, и однажды бой признали несостоявшимся.

Свой последний поединок Фёдор Емельяненко провёл в октябре прошлого года в рамках Bellator 269, в котором нокаутировал в первом раунде Тимоти Джонсона.

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