Аскар Аскаров вернётся в октагон на турнире UFC Вегас 62

Российский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Аскар Аскаров (13-1-1) выступит на турнире организации UFC Вегас 62 16 октября сообщает пресс-служба лиги.



Соперником 29-летнего россиянина станет 29-летний американский боец смешанных единоборств Брэндон Ройвал (14-6). Боец выступает в UFC с мая 2020 года и имеет в своём активе победу над новозеландцем Каем Кара-Франсом. Также Ройвал встречался с бразильцем Александром Пантожей и мексиканцем Брэндоном Морено и обоим проиграл досрочно.



Аскаров в марте на турнире UFC on ESPN 33 уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов всё тому же Кара-Франсу.



Ожидалось, что Аскаров примет участие в турнире 17 июля, однако он был вынужден сняться с боя с Алексом Пересом.

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