Соннен: бой Махачева и Оливейры — масштабная битва между джиу-джитсу и самбо
Поделиться
Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Это будет масштабная битва между джиу-джитсу и самбо. Это именно такое противостояние, и точка. Мы раньше не видели такого боя. Эти парни окажутся на канвасе. Мы знаем это заранее, но самбо не выходит со словами «не спускайте глаз с нас», а джиу-джитсу не желает рисковать тем, что здесь поставлено на кон», — сказал Соннен в эфире подкаста Beyond The Fight.
Бой за титул чемпиона в лёгком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 280. Ранее Александр Волкановски публично заявлял, что в случае необходимости готов заменить любого из бойцов.
Комментарии
- 7 октября 2022
-
23:26
-
22:53
-
21:48
-
20:42
-
19:56
-
19:47
-
19:00
-
17:52
-
15:52
-
15:34
-
14:39
-
13:59
-
13:33
-
12:59
-
12:04
-
10:50
-
10:24
-
09:57
-
09:21
-
09:13
-
00:55
-
00:39
- 6 октября 2022
-
23:40
-
23:20
-
22:37
-
22:15
-
21:44
-
21:20
-
20:52
-
19:54
-
19:31
-
19:21
-
18:47
-
18:27
-
17:49
Партнерский контент