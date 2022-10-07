Соннен: бой Махачева и Оливейры — масштабная битва между джиу-джитсу и самбо

Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.



«Это будет масштабная битва между джиу-джитсу и самбо. Это именно такое противостояние, и точка. Мы раньше не видели такого боя. Эти парни окажутся на канвасе. Мы знаем это заранее, но самбо не выходит со словами «не спускайте глаз с нас», а джиу-джитсу не желает рисковать тем, что здесь поставлено на кон», — сказал Соннен в эфире подкаста Beyond The Fight.



Бой за титул чемпиона в лёгком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 280. Ранее Александр Волкановски публично заявлял, что в случае необходимости готов заменить любого из бойцов.