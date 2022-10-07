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Мирзаев победил Чибисова единогласным решением судей

Мирзаев победил Чибисова единогласным решением судей
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Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев одержал победу в поединке по правилам бокса над звездой кулачных боёв Николаем Чибисовым.

Бой прошёл на турнире промоушена PRAVDA Boxing продлился все запланированные четыре раунда и завершился победой Мирзаева единогласным решением судей.

Напомним, в главном поединке турнира сойдутся звёздный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов и сербский спортсмен Александр Илич.

Исмаилов ранее проводил боксёрские поединки. Так, 26 февраля Магомед встречался с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой продлился четыре раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36).

Илич уже хорошо известен российским фанатам. Не так давно на турнире лиги RCC серб встречался с Александром Шлеменко и победил его в первом раунде, отправив в нокаут.

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