Мирзаев победил Чибисова единогласным решением судей

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев одержал победу в поединке по правилам бокса над звездой кулачных боёв Николаем Чибисовым.



Бой прошёл на турнире промоушена PRAVDA Boxing продлился все запланированные четыре раунда и завершился победой Мирзаева единогласным решением судей.



Напомним, в главном поединке турнира сойдутся звёздный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов и сербский спортсмен Александр Илич.



Исмаилов ранее проводил боксёрские поединки. Так, 26 февраля Магомед встречался с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой продлился четыре раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36).



Илич уже хорошо известен российским фанатам. Не так давно на турнире лиги RCC серб встречался с Александром Шлеменко и победил его в первом раунде, отправив в нокаут.