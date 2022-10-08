«30 лямов». Исмаилов коротко отреагировал на победу в бою с Александром Иличем

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов после победы в поединке с сербом Александром Иличем напомнил, какой гонорар он получил за этот бой.
«30 лямов!», — сказал Исмаилов.
Напомним, Исмаилов одержал победу единогласным решением судей.
На битве взглядов россиянин устроил потасовку. Исмаилов подошёл к сопернику, после чего схватил его за шею. Илич не остался в долгу и окатил россиянина водой из бутылки, после чего оба несколько раз попытались друг друга ударить. Впрочем, окружающие не восприняли конфликт всерьёз, буднично разведя бойцов по истечении инцидента.
В своём последнем боксёрском поединке Магомед Исмаилов победил единогласным решением нигерийца Оланреваджу Дуродолу.
Илич недавно на турнире лиги RCC встречался с Александром Шлеменко и победил его в первом раунде, отправив в нокаут.
- 8 октября 2022
-
00:13
-
00:09
- 7 октября 2022
-
23:26
-
22:53
-
21:48
-
20:42
-
19:56
-
19:47
-
19:00
-
17:52
-
15:52
-
15:34
-
14:39
-
13:59
-
13:33
-
12:59
-
12:04
-
10:50
-
10:24
-
09:57
-
09:21
-
09:13
-
00:55
-
00:39
- 6 октября 2022
-
23:40
-
23:20
-
22:37
-
22:15
-
21:44
-
21:20
-
20:52
-
19:54
-
19:31
-
19:21
-
18:47