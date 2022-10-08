«30 лямов». Исмаилов коротко отреагировал на победу в бою с Александром Иличем

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов после победы в поединке с сербом Александром Иличем напомнил, какой гонорар он получил за этот бой.



«30 лямов!», — сказал Исмаилов.



Напомним, Исмаилов одержал победу единогласным решением судей.



На битве взглядов россиянин устроил потасовку. Исмаилов подошёл к сопернику, после чего схватил его за шею. Илич не остался в долгу и окатил россиянина водой из бутылки, после чего оба несколько раз попытались друг друга ударить. Впрочем, окружающие не восприняли конфликт всерьёз, буднично разведя бойцов по истечении инцидента.



В своём последнем боксёрском поединке Магомед Исмаилов победил единогласным решением нигерийца Оланреваджу Дуродолу.



Илич недавно на турнире лиги RCC встречался с Александром Шлеменко и победил его в первом раунде, отправив в нокаут.