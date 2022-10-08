Илич извинился перед Исмаиловым за то, что не показал свои лучшие качества в бою

33-летний сербский боец смешанных единоборств Александр Илич высказался о прошедшем поединке с российским спортсменом Магомедом Исмаиловым в главном бою шоу от промоушена Pravda.
«Спасибо за бой. Прости за то, как я выступил на этом бою, я бы хотел тебе показать больше, но у меня был коронавирус две недели назад, и я не тренировался. Я не был в своей лучшей форме, но я не отрицаю твоей победы», — приводят слова Илича «Известия».
Напомним, поединок продлился все запланированные шесть раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей.
В своём последнем боксёрском поединке Магомед Исмаилов единогласным решением победил нигерийца Оланреваджу Дуродолу. Илич же недавно встречался на турнире лиги RCC с Александром Шлеменко и победил его в первом раунде, отправив в нокаут.
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