Алджэмейн Стерлинг: Диллашоу работает с врачом или принимает запрещённые вещества

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг считает, что его будущий соперник Ти Джей Диллашоу принимает допинг.
«Не сомневаюсь, что этот парень работает с каким-то врачом или принимает микродозы запрещённых препаратов.
Он знает, что это дерьмо работает. Гарантирую, что он найдёт способ получить преимущество. Он делает это на протяжении всей карьеры в UFC. Я смирился с этим. Что есть, то есть.
Чувствую, что это не первое сражение в моей карьере, когда мой соперник употреблял запрещённые препараты. Так что я думаю, что моих навыков хватит, чтобы победить. Я делал это раньше, сделаю и сейчас», — приводит слова бойца MMAJunkie.
Напомним, поединок Стерлинга и Диллашоу состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.
Хабиб показал, как накачать плечи
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