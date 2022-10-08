«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко после победы над Иличем

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов после победы в поединке с сербом Александром Иличем обратился к Александру Шлеменко.

«Я хотел бы обратиться… Шлеменко, Шлеменко… Я иду за тобой, Саша, я иду за тобой», — произнёс Исмаилов после боя.

Напомним, поединок Исмаилова и Илича проходил по правилам бокса. Бой, рассчитанный на шесть раундов, возглавил шоу от промоушена Pravda.



Поединок продлился все запланированные шесть раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей.



Ранее бойцовский промоушен RCC официально объявил о новой дате ожидаемого поединка между российскими средневесами Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым – встреча состоится ориентировочно 10 декабря в Екатеринбурге.

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