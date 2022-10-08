Исмаилов дрался с Иличем в цирке, Павлюченко следил с трибуны. Лучшие фото

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов одержал победу над сербским спортсменом Александром Иличем в поединке по правилам бокса. Бой, рассчитанный на шесть раундов, возглавил шоу от промоушена Pravda.



Поединок продлился все запланированные шесть раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей.



Лучшие кадры с боя — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов после победы в поединке с сербом Александром Иличем напомнил, какой гонорар он получил за этот бой.



«30 лямов!» — сказал Исмаилов.



Также Магомед Исмаилов обратился к Александру Шлеменко.



«Я хотел бы обратиться… Шлеменко, Шлеменко… Я иду за тобой, Саша, я иду за тобой», — произнёс Исмаилов после боя.