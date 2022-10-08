Александр Усик не исключил возвращения в первый тяжёлый вес

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик не исключил вероятность возвращения в первый тяжёлый вес.
«Я думаю о возможности вернуться в первый тяжёлый вес и завоевать ещё несколько чемпионских поясов. Знаете, быть тяжеловесом — значит быть действительно тяжёлым и много весить. Ты должен очень много кушать. Не так сложно бороться с гигантами этой весовой категории, но очень тяжело постоянно и много есть.
Сейчас я работаю гораздо больше, чем в то время, когда выступал в первом тяжёлом весе, особенно в тренировочных лагерях. Там мне приходилось проплывать по десять километров и упорно тренироваться. Но в данный момент я просто хочу немного отдохнуть», — приводит слова Усика BoxingScene.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки.
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