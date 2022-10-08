Российские боксёры могут принять участие в юношеском чемпионате мира в Испании

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко рассказала, что юношеский чемпионат мира может стать для российских боксёров первым международным стартом с государственным флагом и гимном после снятия отстранения.
«В Чите (на чемпионате России по боксу. — Прим. «Чемпионата») мы выполняем главную задачу — тут проходит отбор в национальную сборную. Сейчас для нас открыты все дороги. Ведь во время турнира мы получили светлую новость — решение совета директоров IBA о допуске российских боксёров к международным турнирам. Уже через месяц мы планируем поехать на первенство мира для спортсменов 17–18 лет в Испании. И верим в то, что порадуем вас хорошими результатами», — приводит слова Кириенко пресс-служба организации.
Юношеский чемпионат мира по боксу пройдет в Испании с 14 по 26 ноября. Ранее совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение допустить боксёров из Российской Федерации и Беларуси к международным соревнованиям под национальным флагом и гимном.
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