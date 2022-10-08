Дрозд объяснил, за счёт чего Исмаилов победил Илича

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал результат боя между российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и сербом Александром Иличем.
Напомним, накануне состоялся боксёрский поединок между Исмаиловым и Иличем. Бой продлился все запланированные шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.
«На мой взгляд, поединок был не совсем зрелищным. Я предполагал, что Магомед резкий и быстрый, но хочу заметить, что он стал более стабильным в стойке, у него более стабильные движения, похожие на боксёрские, — без провалов, завалов, ранее были уходы вниз головой в пол, вроде это исправил. Он использовал взрывы, резко подходил и наносил быстрые и размашистые удары, поэтому победил заслуженно.
Илич ничего не показал. Видимо, ММА всё‑таки его. Мы помним, когда он нокаутировал Александра Шлеменко коленом, поэтому именно этот удар, руки‑ноги — это его плюс, хотя двигался неплохо, но, по‑моему, даже ни разу не попал. Мне казалось, Магомед выигрывал каждый раунд, я ждал, когда Илич начнёт отвечать, а он так и не смог ответить или не захотел, ещё и пропускал», — приводит слова Дрозда «Матч ТВ».
«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко.
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