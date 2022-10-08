Дэвид Бенавидес сказал, готов ли сразиться с победителем боя Бивол — Рамирес
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Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американский нокаутёр Дэвид Бенавидес высказался о титульном поединке на категорию выше между россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO) и мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-0, 30 KO), который состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).
«Это и в самом деле непростой поединок. Рамиресу придётся тяжело, но, по правде сказать, я болею за него. Он мой чувак, и я чертовски люблю его», – приводит слова бойца LalosBoxing.
Также Бенавидес высказался о потенциальном поединке с победителем встречи:
«Да, чёрт возьми, я на сто процентов за это».
Ранее в интервью Рамирес заявил, что считает Бивола вторым полутяжеловесом в мире, и назвал лучшего бойца дивизиона.
Новость по темеРамирес: всегда считал Бивола вторым полутяжеловесом в мире
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