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Пэдди Пимблетт назвал сроки следующего боя в UFC

Пэдди Пимблетт назвал сроки следующего боя в UFC
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Популярный проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC британец Пэдди Пимблетт (19–3) сообщил, что готовится выступить на турнире UFC 282, который состоится 11 декабря в Лас-Вегасе (США).

«Турнир UFC 282, я планирую подраться на нём. Сейчас я просто ожидаю соперника. Жду, когда кто-то сделает шаг вперёд и поставит подпись. Все говорят обо мне, но они не так уверены, когда перед ними оказывается контракт», – приводит слова Пимблетта издание MMA Fighting.

В своём последнем бою на UFC Fight Night 208 в июле Пимблетт победил удушающим приёмом американца Джордана Ливитта. Победа стала для британца третьей в организации.

Напомним, возглавит турнир UFC 282 титульный реванш в полутяжёлом весе (до 93 кг) между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой.

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