Стало известно имя следующего соперника Шавката Рахмонова в UFC
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Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов (16-0) выступит на турнире организации, который состоится 15 января, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.
Соперником 27-летнего Рахмонова станет 32-летний американец Джефф Нил (15-4).
«Согласно источникам, бой между Джеффом Нилом и Шавкатом Рахмоновым устно согласован на 15 января. Трёхраундовый поединок между шестым и десятым номером рейтинга полусреднего веса», – написал Окамото в социальных сетях.
Рахмонов в июне на UFC on ESPN 38 одержал крупнейшую победу за время выступления в промоушене, победив удушающим приёмом во втором раунде американца Нила Магни. Нил на UFC on ESPN 40 в августе нокаутировал в третьем раунде бразильца Висенте Луке.
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