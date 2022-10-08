«Должен ли я переживать?» Махачев высказался о возможности срыва боя с Оливейрой

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Ислам Махачев не оставил без внимания отсутствие своего соперника бразильца Чарльза Оливейры в Абу-Даби (ОАЭ) за две недели до их поединка, который 22 октября возглавит турнир UFC 280.

«Две недели до боя, а Чарльз и его команда ещё не в Абу-Даби. Должен ли я начать переживать?» – написал Махачев в социальных сетях.

Напомним, 30-летний Махачев впервые за семь с половиной лет выступлений в UFC поборется за чемпионский титул. Для 32-летнего Оливейры это уже второй титульный шанс – он уже становился чемпионом в мае 2021 года, однако позднее лишился титула «на весах».

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился прогнозом на бой Оливейра – Махачев.