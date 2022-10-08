Леон Эдвардс сообщил о желаемом месте проведения третьего боя с Усманом

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс высказался о желаемом месте проведения третьего поединка с бывшим обладателем титула нигерийцем Камару Усманом.

В частности, Эдвардс сообщил, что хотел бы выступить на стадионе английского футбольного клуба «Астон Вилла», расположенном в городе Бирмингем. Также боец добавил, что поединок запланирован на весну 2023 года.

«Что касается меня, то я бы хотел, чтобы это был «Вилла Парк», а если нет, то любой другой стадион в Великобритании. Верните шоу в Великобританию», – сказал Эдвардс в эфире Sky Sports.

Напомним, реванш Усмана и Эдвардса состоялся в августе, и британец, будучи серьёзным аутсайдером у букмекеров, нокаутировал соперника в пятом раунде.