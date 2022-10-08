Российский экс-чемпион мира Давид Аванесян вернётся на ринг 19 ноября
Поделиться
Бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) россиянин Давид Аванесян (29-3-1, 17 KO) выступит 19 ноября в городе Телфорд (Великобритания), сообщает издание BoxingScene.
Соперником Аванесяна станет 25-летний испанец Джон Мигес (17-0, 8 KO), поединок станет шестой защитой титула чемпиона Европы для россиянина.
Давиду Аванесяну 34 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в июне 2009 года и в ноябре 2015-го завоевал временный титул WBA, позже став регулярным чемпионом. В феврале 2017 года россиянин уступил пояс американцу Ламонту Питерсону, уступив ему единогласным решением.
В марте 2019 года Аванесян стал чемпионом Европы, на выезде в Испании нокаутировав непобеждённого местного бойца Кермана Лехаррагу.
Комментарии
- 8 октября 2022
-
23:08
-
23:05
-
22:13
-
21:58
-
21:32
-
21:03
-
20:49
-
20:07
-
20:04
-
19:07
-
19:00
-
18:06
-
17:47
-
17:29
-
16:33
-
15:33
-
13:36
-
11:46
-
11:32
-
11:27
-
10:57
-
10:05
-
09:18
-
08:28
-
06:31
-
02:58
-
00:13
-
00:09
- 7 октября 2022
-
23:26
-
22:53
-
21:48
-
20:42
-
19:56
-
19:47
-
19:00
Партнерский контент