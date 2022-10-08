Российский экс-чемпион мира Давид Аванесян вернётся на ринг 19 ноября

Бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) россиянин Давид Аванесян (29-3-1, 17 KO) выступит 19 ноября в городе Телфорд (Великобритания), сообщает издание BoxingScene.

Соперником Аванесяна станет 25-летний испанец Джон Мигес (17-0, 8 KO), поединок станет шестой защитой титула чемпиона Европы для россиянина.

Давиду Аванесяну 34 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в июне 2009 года и в ноябре 2015-го завоевал временный титул WBA, позже став регулярным чемпионом. В феврале 2017 года россиянин уступил пояс американцу Ламонту Питерсону, уступив ему единогласным решением.

В марте 2019 года Аванесян стал чемпионом Европы, на выезде в Испании нокаутировав непобеждённого местного бойца Кермана Лехаррагу.