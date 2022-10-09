Экс-чемпион объяснил, как посещение Цукербергом шоу UFC может принести пользу MMA

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор, британец Майкл Биспинг прокомментировал присутствие известного американского предпринимателя Марка Цукерберга на шоу UFC.

Ранее также прошёл слух, согласно которому Цукерберг выкупил все билеты на ивент, что вызвало критику организации в социальных сетях, в том числе и от бойцов.

«Многие фанаты могут начать заниматься спортом из-за такого ботаника, как он. Он технический гений. Вы видели его, и его можно охарактеризовать как ботаника. Но видеть такого парня, у которого есть влияние, богатство, власть… он классный, ведь он сидит и смотрит UFC. Я верю, что это может открыть другую область людей. Да, MMA очень популярны, но критики и скептики всё ещё есть», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.