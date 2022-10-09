Гэтжи ответил на вопрос, что опаснее: бокс или MMA
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи считает, что бокс более опаснее, чем MMA.
«Мой вид спорта — самый жестокий, но далеко не самый опасный. Я хорошо отношусь к тому, что делаю. Бокс намного опаснее, чем то, чем я занимаюсь», — приводит слова Гэтжи Low Kick MMA.
Всего в смешанных единоборствах Гэтжи провёл 27 боёв, в которых одержал 23 победы и потерпел 4 поражения. Отметим, за последние три боя американец потерпел два поражения, одно из которых от россиянина Хабиба Нурмагомедова.
В своём последнем бою, который состоялся 7 мая 2022 года, Гэтжи проиграл Чарльзу Оливейре.
Ранее Гэтжи объявил, что не будет драться до конца 2022 года. Сообщалось, что он может провести бой с Рафаэлем Физиевым.
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