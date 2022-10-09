Ислам Махачев ответил на титульные притязания Майклу Чендлеру
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Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в промоушене UFC, прокомментировал желание Майкла Чендлера получить титульный бой после победы над Тони Фергюсоном.
«Претензии Чендлера на титул — смешны. Закончил титульный бой, а затем победил старого Тони, который проиграл пять последних боёв.
Сначала сразись с молодыми и голодными парнями вроде Царукяна или Добера, а там посмотрим, насколько ты хорош", — написал Махачев в своём «твиттере».
Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Дубае. Свой предыдущий поединок Махачев выиграл у Бобби Грина техническим нокаутом. Бой проходил в феврале нынешнего года.
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