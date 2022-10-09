Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик вызвал на бой Магомеда Исмаилова. Лысый хищник недавно провёл боксёрский поединок против серба Александра Илича и единогласным решением судей по итогам шести раундов одержал победу.
«Мага, поздравляю тебя с победой! Ты был настолько круче своего соперника, что он весь бой бегал от тебя и боялся даже ударить. Во время нашего противостояния я не буду от тебя бегать и надеюсь смогу хотя бы пару раз ударить.
Так что жду нашего боя на ринге Hardcore. Анатолий (Сульянов, основатель профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting. — Прим. «Чемпионата»), надеюсь ты организуешь этот поединок», — сказал Дацик в видео, опубликованном в своих социальных сетях.
«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко.
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