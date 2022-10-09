Оливейра ответил Махачеву на заявление об отсутствии Чарльза в Абу-Даби

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра ответил россиянину Исламу Махачеву, который недавно обратил внимание на отсутствие своего соперника в Абу-Даби (ОАЭ) за две недели до их поединка, который 22 октября возглавит турнир UFC 280.

«Две недели до боя, а Чарльз и его команда ещё не в Абу-Даби. Должен ли я начать переживать?» – написал Махачев в социальных сетях.

«Успокойся, папа уже идёт. Привет Абу-Даби» – ответил Оливейра.

Напомним, 31-летний Махачев впервые за семь с половиной лет выступлений в UFC поборется за чемпионский титул. Для 32-летнего Оливейры это уже второй титульный шанс – он уже становился чемпионом в мае 2021 года, однако позднее лишился титула «на весах».

Новость по теме Единственный боец, побеждавший Махачева в UFC, дал прогноз на бой с Оливейрой

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника.