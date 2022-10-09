Оливейра ответил Махачеву на заявление об отсутствии Чарльза в Абу-Даби
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Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра ответил россиянину Исламу Махачеву, который недавно обратил внимание на отсутствие своего соперника в Абу-Даби (ОАЭ) за две недели до их поединка, который 22 октября возглавит турнир UFC 280.
«Две недели до боя, а Чарльз и его команда ещё не в Абу-Даби. Должен ли я начать переживать?» – написал Махачев в социальных сетях.
«Успокойся, папа уже идёт. Привет Абу-Даби» – ответил Оливейра.
Напомним, 31-летний Махачев впервые за семь с половиной лет выступлений в UFC поборется за чемпионский титул. Для 32-летнего Оливейры это уже второй титульный шанс – он уже становился чемпионом в мае 2021 года, однако позднее лишился титула «на весах».
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника.
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