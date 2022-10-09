Никита Цзю одержал четвёртую победу в карьере, одолев Даркона Драйдена

Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю одолел в шестираундовом боксёрском поединке австралийца Даркона Драйдена. Бой проходил в Ньюкасле (Австралия) и завершился победой Цзю техническим нокаутом по итогам трёх раундов.

Для Цзю это четвёртая победа в карьере. Никита дебютировал на профессиональном ринге в марте этого года, победив австралийца Аарона Стала техническим нокаутом во втором раунде. До боя с Драйденом за 2022 год Никита успел провести три поединка, в каждом из которых одержал победу.

29-летний Даркон Драйден потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого во всех четырёх поединках он одержал победы, нокаутировав своих оппонентов

Никита Цзю дебютировал на профессиональном ринге нокаутом.