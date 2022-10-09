Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Никита Цзю одержал четвёртую победу в карьере, одолев Даркона Драйдена

Никита Цзю одержал четвёртую победу в карьере, одолев Даркона Драйдена
Комментарии

Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю одолел в шестираундовом боксёрском поединке австралийца Даркона Драйдена. Бой проходил в Ньюкасле (Австралия) и завершился победой Цзю техническим нокаутом по итогам трёх раундов.

Для Цзю это четвёртая победа в карьере. Никита дебютировал на профессиональном ринге в марте этого года, победив австралийца Аарона Стала техническим нокаутом во втором раунде. До боя с Драйденом за 2022 год Никита успел провести три поединка, в каждом из которых одержал победу.

29-летний Даркон Драйден потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого во всех четырёх поединках он одержал победы, нокаутировав своих оппонентов

Был мясником, а стал блестящим технарём. Никита Цзю победил в стиле своего отца Был мясником, а стал блестящим технарём. Никита Цзю победил в стиле своего отца

Никита Цзю дебютировал на профессиональном ринге нокаутом.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022