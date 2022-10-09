Стало известно, кто будет работать в углу с Петром Яном на UFC 280

Первый номер легчайшего дивизиона UFC Пётр Ян назвал имена двух секундантов, которые будут работать в углу российского бойца в поединке против Шона О'Мэлли на турнире UFC 280.
«Будет Джонибой (Джон Хаттчинсон, тренер по ударной технике. — Прим. «Чемпионата»), Саят (Абдрахманов, менеджер команды. — Прим. «Чемпионта»)» — сказал боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Напомним, 22 октября Пётр Ян возвращается в октагон в поединке против 13-го номера UFC в легчайшем весе Шона О’Мэлли. Бой пройдёт в главном карде UFC 280.
В последнем бою Ян уступил американцу Алджэмейну Стерлингу. Поединок проходил на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, добыв победу раздельным судейским решением.
Пётр Ян активно готовится к UFC 280.
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