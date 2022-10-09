В Польше призвали исключить IBA из МОК после допуска российских боксёров

Министр спорта Польши Камиль Бортничук призвал Международный олимпийский комитет (МОК) лишить членства Международной ассоциации бокса (IBA) в организации из-за допуска российских боксёров на международные соревнования под национальным флагом и гимном.

«Я с большим потрясением узнал о решении Международной ассоциации бокса снять санкции, введённые в отношении российских и белорусских боксёров. Решение IBA, вступающее в силу немедленно, означает, что боксёры из России и Беларуси смогут выступать под флагами своих стран, а в случае завоевания золотой медали услышат национальный гимн. Это создаёт чрезвычайно опасный прецедент для всего мирового спорта.

Я выражаю серьёзную обеспокоенность тем, что решение IBA может стать началом масштабных усилий России по возвращению своих спортсменов в международный спорт. В связи с этим я призываю всех коллег представить в МОК совместное заявление с просьбой об исключении IBA из состава МОК, — цитирует Бортничука Inside the Games.

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