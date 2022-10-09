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Хасбик будет находиться в углу Махачева в бою с Оливейрой

Хасбик будет находиться в углу Махачева в бою с Оливейрой
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Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, подтвердил, что популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, будет находиться в углу Ислама в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Один из подписчиков в социальной сети спросил об этом Али, на что тот ответил утвердительным «Да».

Махачев и Оливейра сразятся на турнире UFC 280, который состоится в ночь с 22 на 23 октября мск. Ислам вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 россиянин одолел американца Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде.

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