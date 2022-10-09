Отец Руиса назвал боксёров, с которыми Энди должен провести бой перед завершением карьеры

Андрес Руис, отец бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энди Руиса, рассказал о дальнейших планах своего сына в профессиональном боксе.

«У Энди остались хорошие бои — Фьюри, трилогия с Джошуа, Усик, Уайлдер, а после этого можно подумать о пенсии. Вот такой у нас план на будущее. После этих событий мы хотим провести в Мексике прощальный бой, после которого Энди официально завершит спортивную карьеру. Я сказал ему, что он должен провести эти бои и ничего больше. А затем устроить в Мексике прощальный поединок. Энди согласен с этим решением, мы всё обсудили», — цитирует Андреса Руиса BoxingScene.

Напомним, в своём последнем бою в начале сентября Энди Руис по итогам 12 раундов одержал победу над Луисом Ортисом и прошёл в финал отборочного мини-турнира от WBC.

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