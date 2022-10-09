Дариуш: Хабибу стоит быть осторожным в общении с Оливейрой

Американский боец UFC Бенеил Дариуш предупредил бывшего чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что ему необходимо быть более осторожным в общении с Чарльзом Оливейром перед его поединком с Исламом Махачевым.
Ранее Хабиб заявил, что бразилец «даже не появится в Абу-Даби и UFC заменит его на Бенеила Дариуша».
«Я очень уважаю Чарльза Оливейру. Мне нравится, как он дерётся. Он выходит в октагон и бьётся от всей души. Чарльз будто восстаёт из мёртвых. Соперники раньше его недооценивали, но думаю Джастин Гэтжи и Майкл Чендлер изменили свою точку зрения. Они все его не уважали, но потом поменяли мнение. Хабиб сейчас думает об этом, ему следует быть осторожным в словах. Парень, с которым дерётся Ислам, ничего не боится, он страшный человек», — приводит слова Дариуша Sportskeeda.
Хабиб показал необычный приём на тренировке.
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