Александр Шлеменко ответил на обращение Магомеда Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил Магомеду Исмаилову, который недавно одержал победу в боксёрском поединке над сербом Александром Иличем и после боя обратился к Александру со словами: «Я иду за тобой, Саша».
«Я очень сильно нервничаю, но хочу поздравить тебя с победой. Ты провёл отличный, зрелищный, красивый бой, который не оставил никаких вопросов. Я очень рад, что наше с тобой противостояние, как ты сказал, в новой актуальности, поэтому, ещё раз тебя с победой. Хорошей подготовки тебе. Увидимся в декабре», — сказал Шлеменко в видео на своём YouTube-канале.
Напомним, ранее бойцовский промоушен RCC официально объявил о новой дате ожидаемого поединка между российскими средневесами Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым. Бой запланирован на 10 декабря и должен пройти в Екатеринбурге.
«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко.
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