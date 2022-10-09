Отец Тайсона Фьюри застраховал свои тестикулы на £ 10 млн

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, признался, что застраховал свои тестикулы на £ 10 млн.
«Я застраховал свои яички на £ 10 млн. Поверьте мне, они дают материал для чего-то хорошего. У меня в этих штанах прибор чемпиона мира — я развожу королей. Из этих яичек выходят только победители. Все мои сыновья умеют драться, не только Тайсон», — приводит слова Джона Фьюри Mirror.
Напомним, Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. После этого он заявил о возобновлении карьеры, а также сообщил о смене тренера. Затем, в день своего рождения, он сделал заявление, что всё-таки уходит, но потом дал понять, что ему интересен бой с украинцем Александром Усиком.
Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала.
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