Фьюри сравнил Уайлдера и Джошуа на фоне срыва поединка с Энтони

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри сравнил подход Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа, когда дело доходит до заключения контракта на бой.

«Деонтей Уайлдер довёл меня до грёбаного суда, чтобы получить бой. А эта большая сосиска Энтони Джошуа отказался подписать контракт, который у него был на руках. Один человек рисковал потерять миллионы, чтобы добиться боя, а другой бежит от больших денег. Разные люди», — приводит слова Фьюри известный журналист Майкл Бенсон.

Фьюри и Уайлдер встречались последний раз на ринге в октябре прошлого года. Тайсон в 11-м раунде нокаутировал американца и защитил пояс WBC в тяжёлом весе. Это был третий поединок боксёров. В декабре 2018 года их бой завершился вничью, а в феврале 2020 года Фьюри без особых проблем добился победы над Уайлдером техническим нокаутом в седьмом раунде.

Недавно Фьюри объявил о срыве поединка со звёздным соотечественником Энтони Джошуа, который, согласно его заявлению, не успел подписать контракт на бой к назначенному сроку.

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Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала.