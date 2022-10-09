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Тайсон Фьюри отреагировал на слух об организации трилогии с Чисорой

Тайсон Фьюри отреагировал на слух об организации трилогии с Чисорой
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал слух, согласно которому он достиг предварительного соглашения о третьем поединке с ветераном дивизиона и соотечественником Дереком Чисорой.

«Думаю, на следующей неделе мы соберём пресс-конференцию, где объявим о следующем сопернике. В списке четыре или пять парней, в том числе пара левшей, и мы решим, кто это будет… Да, несколько контрактов было отправлено разным людям.

Первый критерий выбора – это фанатская база. Что они могут дать, и кто будет заинтересован. Второе – цена вложенных денег в 3 декабря. Мы хотим, чтобы поединок получился качественным и интересным», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

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Источник: Фьюри достиг предварительного соглашения с Чисорой
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