Тайсон Фьюри отреагировал на слух об организации трилогии с Чисорой

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал слух, согласно которому он достиг предварительного соглашения о третьем поединке с ветераном дивизиона и соотечественником Дереком Чисорой.

«Думаю, на следующей неделе мы соберём пресс-конференцию, где объявим о следующем сопернике. В списке четыре или пять парней, в том числе пара левшей, и мы решим, кто это будет… Да, несколько контрактов было отправлено разным людям.

Первый критерий выбора – это фанатская база. Что они могут дать, и кто будет заинтересован. Второе – цена вложенных денег в 3 декабря. Мы хотим, чтобы поединок получился качественным и интересным», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iD Boxing.