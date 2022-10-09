Тайсон Фьюри предсказал исход боя Уайлдера и Хелениуса

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри предсказал исход поединка между американцем Деонтеем Уайлдером и финном Робертом Хелениусом, который состоится на этих выходных в Нью-Йорке (США).

«Хелениус хороший боец. Насколько я помню, он занимает первое место в рейтинге WBA. А если и нет, то должен, потому что он победил в отборочном бою против Адама Ковнацки. Но Уайлдер – пугающий нокаутёр. И, когда он попадёт, у Хелениуса погаснет свет.

Джеральд Вашингтон нокаутировал Хелениуса. И Уайлдер сделает то же самое. Хелениус не очень хорошо выступил в бою с Диллианом Уайтом, он не смог потрясти его. А Уайлдер бьёт в пять раз тяжелее, чем Уайт. Поэтому это будет нокаут, без сомнений», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iD Boxing.