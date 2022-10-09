Джастин Гэтжи сказал, что определит победителя в бою Махачева и Оливейры

Бывший претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи высказался о чемпионском поединке между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 280.

«Поединок может получиться как потрясающим, так и скучным. Махачев, вероятно, победит судейским решением, но Оливейра великолепно себя показывал.

Я считаю, что тот, кто «просидит на задней ноге», проиграет. Не думаю, что Махачев будет пятиться. Чарльз задаст себе такую же установку. Сможет ли Махачев вынудить его сделать обратное? Это и будет ключевым фактором», – приводит слова бойца издание MMA Fighting.

Ранее в интервью Гэтжи назвал лучшего бойца мира.