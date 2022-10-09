Роберт Уиттакер сказал, когда проведёт следующий бой
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийский боец смешанного стиля Роберт Уиттакер сообщил о сроках своего следующего выступления.
«Всем добрый день, это просто краткая справка о том, чем я занимаюсь. Февраль следующего года – это срок, который я рассматриваю и к которому готовлюсь. Надеюсь, что в ближайшее время у меня появятся интересные новости, чтобы сообщить вам, ребята. В следующий понедельник я вернусь в зал, чтобы постепенно начинать готовиться к тренировочному лагерю», – сказал боец в социальных сетях.
Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 209, который состоялся в начале сентября в Париже, Уиттакер победил единогласным судейским решением итальянского экс-претендента Марвина Веттори.
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