Роберт Уиттакер сказал, когда проведёт следующий бой

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийский боец смешанного стиля Роберт Уиттакер сообщил о сроках своего следующего выступления.

«Всем добрый день, это просто краткая справка о том, чем я занимаюсь. Февраль следующего года – это срок, который я рассматриваю и к которому готовлюсь. Надеюсь, что в ближайшее время у меня появятся интересные новости, чтобы сообщить вам, ребята. В следующий понедельник я вернусь в зал, чтобы постепенно начинать готовиться к тренировочному лагерю», – сказал боец в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 209, который состоялся в начале сентября в Париже, Уиттакер победил единогласным судейским решением итальянского экс-претендента Марвина Веттори.