Фьюри: я не могу уйти из бокса. Возможно, мне потребуется психолог

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объяснил, почему до сих пор не завершил карьеру.

«Я не могу уйти, и, возможно, мне потребуется психолог. Кто-то, кто может помочь мне, потому что я считаю, что мне нужна психологическая помощь, чтобы избавиться от всего этого. Если вы спросите меня, почему я боксирую, то я скажу, что у меня нет целей и амбиций в боксе.

Я боксирую, потому что чувствую, что бокс нужен мне, чтобы сохранить рассудок. Каждый день я борюсь за выживание. И я не знаю, смогу ли выжить без профессионального бокса. Я пробыл вне ринга четыре месяца, но тренировался дважды в день семь раз в неделю», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.